Азербайджан направил все возможности на защиту здоровья населения от пандемии и решение социальных вопросов - депутат

Политика 13 апреля 2020 15:48 (UTC+04:00)
Азербайджан направил все возможности на защиту здоровья населения от пандемии и решение социальных вопросов - депутат

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане проводится серьезная борьба с пандемией коронавируса и все возможности страны направлены на защиту людей от коронавирусной пандемии и решение социальных вопросов, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

По его словам, данные меры, предпринятые властями страны, высоко оцениваются обществом.

Депутат отметил, что Тюркский совет стал первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19, и показал, каким большим авторитетом обладает Азербайджан на международной арене: «Растущий имидж страны беспокоит национальных предателей Али Керимли, Джамиля Гасанли, Севиндж Османгызы, которые всячески раздувая каждый небольшой нюанс, пытаются выставить Азербайджан источником всех бед в глазах общественности. Но народ осуждает их, и поддерживает меры, проводимые в борьбе с коронавирусом».

Мамедов отметил, что вместо оказания поддержки своему народу, эти предатели пытаются бросить тень на колоссальную работу, проводимую государством, ввести в заблуждение народ. Но они должны знать, что народ, как всегда, показал единение с главой государства для борьбы с этой бедой мирового масштаба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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