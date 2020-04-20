Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Главного управленческого, научно-образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии после реконструкции Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО "Азерэнержи" в Баку. Обэтом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране проводятся коренные реформы во всех сферах. В результате реализованных проектов в новый этап развития вступают и отрасли, представляющие стратегическое значение. С этой точки зрения масштабностью и значением отличается работа, проводимая в последние годы в нашей республике в области модернизации и развития энергетического сектора. Принимаемые меры по обеспечению надежности энергетической системы республики и созданию совершенной инфраструктуры в этой отрасли продолжаются последовательно и комплексно. Наглядным примером тому служит и реконструкция на современном уровне Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи». Все это свидетельствует о том, что в настоящее время в нашей стране придается особое значение развитию энергетического сектора, укреплению его материально-технической базы, в результате чего Азербайджан сегодня не только полностью обеспечивает внутренние энергетические потребности, но и экспортирует электроэнергию.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что сданное в эксплуатацию в 1986 году здание с того времени с не ремонтировалось и пришло в непригодное состояние. Теперь оно капитально отремонтировано и реконструировано на высоком уровне в современном архитектурном стиле. Территория вокруг здания благоустроена, здесь проведено озеленение.

Глава государства был проинформирован о Главном центре управления, который будет функционировать в здании. Посредством данного центра планируется осуществлять автоматическое управление энергосистемой, импортно-экспортными процессами, регулированием. Операции осуществляются дистанционно без участия человека. В настоящее время здесь устанавливается новая система SCADA, которая будет оснащена современным оборудованием и программным обеспечением. Новая система будет состоять из основного и резервного диспетчерского центра управления, 7 региональных мониторинговых центров и охватывать на первоначальном этапе 21 электростанцию и 80 подстанций. Новый проект SCADA планируется полностью завершить до конца года.

Было отмечено, что в Учебном центре комплекса, где создано десять теоретических и практических тренажерных залов, лица, работающие в энергетической системе, будут обучаться новой технике и технологиям, управлению ими. С этой целью для проведения теоретических и практических занятий организованы классные комнаты. Здесь созданы кабинеты симуляции станций и подстанций, релейной защиты и автоматики, альтернативных и возобновляемых источников энергии, информационных технологий, электрической безопасности и другие соответствующие кабинеты.

В здании впервые создан Культурный центр энергетиков на 500 мест, оснащенный современным оборудованием. Здесь можно будет на высоком уровне проводить мероприятия по случаю знаменательных событий в жизни нашей страны, а также связанные с деятельностью энергетиков.

После реконструкции в это здание переведен центральный аппарат ОАО «Азерэнержи». Для деятельности сотрудников созданы рабочие кабинеты, помещения для заседаний, архив, оснащенные всем необходимым оборудованием, столовая на 165 человек. В распоряжение работников также будут переданы электронная библиотека и уголки отдыха. Кроме того, здесь функционирует Азербайджанский энергетический институт.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о проекте реконструкции здания Главного управления Открытого акционерного общества «Азерэнержи».

На современном уровне обустроен новый Лабораторный центр комплекса. Здесь имеются все возможности для проведения различных видов испытаний. В лабораториях, оснащенных оборудованием самых последних моделей, можно будет проводить геотехнические, геодезические, строительные, химические испытания, испытания металлов и строительных материалов и другие лабораторные работы и их сертификацию. А это, в свою очередь, обеспечит долгосрочную эксплуатацию энергосистемы. Отметим, что подобные лаборатории созданы в стране впервые.

В здании комплекса также выделено специальное помещение для производства медицинских масок, где установлено необходимое оборудование. В здании также создан современный спортивный, оздоровительный и медицинский комплекс. В комплексе имеются все возможности для занятий сотрудников спортом.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с группой сотрудников Открытого акционерного общества «Азерэнержи».

Глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Поздравляю вас со сдачей в эксплуатацию Главного центра управления Открытого акционерного общества «Азерэнержи». Рад, что в этом прекрасном здании располагаются многие структуры «Азерэнержи» - диспетчерский центр, главный центр управления, энергетический институт, учебный центр, лаборатория, культурный центр энергетиков. Считаю, что условия здесь сейчас очень хорошие. В короткий срок в этом здании была проведена капитальная реконструкция. Здание, можно сказать, было отстроено заново, и в настоящее время основные департаменты «Азерэнержи» размещаются в одном месте, одном центре, таким образом, появляются более благоприятные возможности для управления. Потому что раньше департаменты, структуры «Азерэнержи» располагались в различных местах, в некоторых случаях в зданиях подстанций, что, конечно, не очень приемлемо для управления.

Это здание построено в советское время. Некоторое время назад оно было вынесено на приватизацию, выведено из баланса «Азерэнержи». Узнав об этом, я дал указание срочно вернуть его на баланс «Азерэнержи», потому что в противном случае неизвестно, что создали бы здесь предприниматели, приватизировавшие это здание. Здание очень большое, и территория обширная, примерно 4 гектара. Площадь прежнего здания составляла 13 тысяч квадратных метров, сейчас она расширена и доведена до 20 тысяч квадратных метров. То есть, здесь была бы создана какая-нибудь гостиница или дворец счастья, жилое здание либо объект общественного питания, и энергетики лишились бы этого здания.

После возвращения здания энергетикам здесь в конце 2018 года начались работы по капитальной реконструкции и ремонту, которые успешно завершились. Это еще раз показывает, что Азербайджанское государство придает огромное значение энергетической сфере. Неслучайно первые наши шаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, относились именно к сфере энергетики. Еще в 2004 году, когда принималась первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, основное внимание среди инфраструктурных проектов было направлено на энергетическую отрасль. Это было естественным, так как в то время мы не могли обеспечивать себя электроэнергией. Мы получали электроэнергию из-за рубежа. И валюта уходила за рубеж, и наши действующие инфраструктурные линии не позволяли обеспечивать страну электроэнергией. Даже в городе Баку в ночные часы электроэнергия отключалась. Помню, - представители молодого поколения, возможно, не помнят этого, - в то время телевизионные передачи прекращались в 12 часов ночи, чтобы люди не смотрели телевизор и не использовали много энергии. То есть, был большой дефицит. Что касается регионов Азербайджана, то там люди вообще не знали, что такое устойчивое энергообеспечение. В лучшем случае электроэнергия подавалась по 2-4 часа в сутки, что, конечно, негативно отражалось на образе жизни людей, а также создавало большие проблемы для роста нашего экономического, промышленного потенциала. Поэтому по моему указанию в первой программе регионального развития этому вопросу было уделено огромное внимание, и мы немедленно приступили к работе. В то время мы начали строительство региональных электростанций. Строительство электростанций в Астаре, Хачмазе, Шеки, Шахдаге и Сангачале в определенной степени позволило нам обеспечить свои потребности. Однако параллельно с этим планировалось строительство новых крупных электростанций, и за последние 16 лет в нашей стране в целом построено более 30 новых станций. Если бы эти станции не были построены, то сегодня Азербайджан, возможно, в 5, 10 раз больше зависел от импорта, чем в начале 2000-х годов. Особое значение среди них представляют крупные станции. Крупнейшая станция – электростанция «Джануб» - была построена в городе Ширван. Ее генерационная мощность составляет примерно 800 мегаватт. Вслед за ней – Сумгайытская электростанция, 525 мегаватт. Недавно сдана в эксплуатацию «Шимал-2». Ее генерационная мощность составляет около 400 мегаватт. Генерационная мощность станции «Сангачал» равна 300 мегаватт. Генерационная мощность только этих четырех станций превышает 2 тысячи мегаватт. Кроме того, в различных местах нашей страны были построены гидроэлектростанции. Должен отметить, что генерационная мощность гидроэлектростанций, построенных в Нахчыванской Автономной Республике, способна обеспечить потребности всей автономной республики. Нахчыванская Автономная Республика, получавшая в свое время электроэнергию из Ирана и Турции, сегодня полностью обеспечивает себя, в то же время там возник экспортный потенциал. В том числе в целом в нашей стране сегодня имеется экспортный потенциал, и мы превратились из страны, импортирующей электроэнергию, в страну, экспортирующую ее.

Конечно, эти крупные инфраструктурные проекты требуют больших средств. Большая часть этих средств была обеспечена за счет бюджета, другая часть – за счет кредитов, которые сейчас погашаются. Таким образом, мы создали очень современную энергетическую систему, и в настоящее время в стране уже давно обеспечено устойчивое энергоснабжение. Кроме того, работа, проделанная особенно в последние годы, полностью обновила энергетическое хозяйство. Были проведены высоковольтные линии, линии, соединяющие нас с соседними государствами, во многих местах построены новые подстанции, установлены трансформаторы. В рамках многочисленных поездок в регионы я всегда интересуюсь и спрашиваю граждан, как обстоят дела с энергообеспечением? В последние годы всегда слышу положительные отзывы. Это меня очень радует и свидетельствует о том, что «Азерэнержи» и «Азеришыг» проводят огромную работу в этом направлении.

Наш энергетический потенциал должен соответствовать возрастающему экономическому развитию. В то же время «Азерэнержи» в последние два года представил новый проект восстановления генерационных мощностей действующих станций, так как большинство этих станций построено давно. Положение на этих станциях нас никак не могло удовлетворить. Все мы помним, к каким последствиям привела авария, произошедшая на Мингячевирской электростанции. Наша страна погрузилась во тьму. На всех станциях метро возник кризис, и наша страна оказалась во тьме. Эта авария произошла в первую очередь из-за халатности и безответственности. Поэтому руководство «Азерэнержи» было сменено и наказано. Назначено новое руководство. Перед ним поставлены очень конкретные задачи, и они сегодня выполняются, потому что энергообеспечение является источником жизни для любой страны. Без него ничего не будет. Без него не будут развиваться промышленность, сельское хозяйство, невозможно будет обеспечить оросительные работы, не будет работать общественный транспорт. Вообще жизнь будет парализована. Поэтому наша основная цель заключалась в создании самостоятельной энергетической системы, устранении зависимости от других стран. Нам необходимо было создать наш энергетический потенциал в таком объеме, чтобы иметь в резерве достаточные генерационные мощности, и сегодня они у нас есть. Можно озвучить различные цифры, но даже самые низкие цифры говорят о том, что в настоящее время мы имеем в резерве по меньшей мере 1000 мегаватт генерационных мощностей. Завершается восстановление мощностей действующих станций. Среди них в первую очередь должен отметить Теплоэлектростанцию в Мингячевире, так как это - наша самая большая генерационная мощность. В результате аварии на этой станции наша страна погрузилась во тьму. На станции реконструируются все 8 блоков. Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев станция будет полностью реконструирована и введена в строй. Объем только восстановленных мощностей на этой станции составляет около 600 мегаватт. Представьте себе, благодаря только правильному ведению восстановительных работ мы получим 600 мегаватт дополнительной генерации. Если взять это как отдельную станцию, то можно увидеть, что по генерационной мощности она станет второй крупной станцией нашей страны после станции «Джануб».

Восстановительные работы ведутся и на других электростанциях. Уверен, что мы добьемся поставленной цели в этом направлении. Вся эта работа, а также господствующие в нашей стране стабильность, спокойствие, экономическое развитие, рост промышленного потенциала, в то же время обеспечение, строительство энергетических линий с соседними странами способствуют тому, что иностранные инвесторы уже проявляют большой интерес к этой сфере. Мы всегда хотели этого. Но видя, что иностранные инвесторы не проявляют интереса к данной сфере, мы сами на свои деньги проводим всю работу. Определенную часть взяли в виде долга, но основную часть решили за счет собственных средств, и сегодня именно в Азербайджане одна из самых эффективных энергетических систем в мировом масштабе. Это подтверждает отчет Давосского всемирного экономического форума. Я говорю об этом не просто так. Таким образом, в отчете Форума Азербайджан находится на втором месте в мире по индексу доступности электроэнергии. Представьте себе, на втором месте. Нас опережает только одна страна. То есть, мы опередили многие развитые страны. Причем за короткий срок.

Нашей независимости еще нет 30 лет. Когда мы стали независимой страной, наше энергетическое хозяйство находилось в ужасном состоянии. После этого пришло в еще более ужасное состояние. Мы помним те годы. Здесь появилась некая компания «Бармек», которая на основе нечистых схем, сговора с бывшими чиновниками завладела всем энергетическим хозяйством города Баку и вместо того, чтобы вкладывать деньги, привела данную систему в плачевное состояние, вывезла из Азербайджана миллионы. Мало того, она еще хотела подать на нас в суд. По-моему указанию грязному сговору был положен конец, эта мошенническая компания была изгнана из Азербайджана и моим Распоряжением создано Акционерное общество «Азеришыг». Именно я назвал его «Азеришыг». Мы вернули все наше энергетическое хозяйство в государственную собственность. Если бы мы не сделали этого, то жили бы сегодня во тьме, все имущество «Азерэнержи» было бы разворовано, как и это здание. Представьте себе, они вынесли на приватизацию здание площадью 13 тысяч квадратных метров, пытаясь продать его за бесценок. Если бы я не узнал об этом, если бы мне не сообщили, если бы я не дал указание, то продали бы. А сегодня посмотрите, в каком красивом здании вы располагаетесь. Это, можно сказать, основной центр в деле регулирования нашей энергетической системы. Система SCADA, диспетчерская система, система управления – все находится здесь. Где их можно было бы разместить? Вот так хотели разрушить нашу энергетическую систему.

Поэтому наши граждане должны знать и помнить это. Откуда и куда мы сегодня пришли, занимаем второе место в мире. В настоящее время наш энергетический потенциал поддерживает растущую экономику. Только за 3 месяца нынешнего года – хотя цены на нефть упали, пандемия коронавируса серьезно повлияла и на нашу страну – рост в области ненефтяной промышленности составил 23 процента, все эти растущие промышленные предприятия требуют энергии. Генерация, передача, бесперебойное снабжение – все это сегодня обеспечивается. Поэтому считаю, что открытие этого здания сегодня носит огромный символический смысл. Естественно, здесь размещаются институт, Главный центр управления, Учебно-лабораторный центр, Диспетчерский центр. В то же время это отражает новый облик нашей энергетической системы. Это здание было выведено из продажи, аукциона и возвращено энергетикам, его владельцам. Поэтому граждане, работающие в этом здании, должны с честью выполнять свой служебный долг. Они должны сделать так, чтобы наше энергообеспечение всегда находилось на высоком уровне.

В то же время еще многое предстоит сделать. У «Азерэнержи» большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь. Еще раз хочу сказать, что вся эта положительная динамика, а также стабильность привели к тому, что иностранные инвесторы решили вкладывать деньги в Азербайджан. В январе нынешнего года была достигнута предварительная договоренность, и 2 крупные компании, обладающие большим опытом в области возобновляемой энергии, подписали первые соглашения с Азербайджаном. На основе данных соглашений в нашей стране исключительно за счет иностранных инвесторов будут построены 2 станции мощностью 440 мегаватт – одна ветряная и одна солнечная. Должен также отметить, что компаний, желающих реализовать данные проекты, то есть вложить инвестиции, было 7. Не хочу называть, но среди них были и крупнейшие в мире энергетические компании. Но конкурс показал, что 2 компании предложили лучшие условия, и они уже должны приступить к работе. Правда, помешал коронавирус, возможна определенная задержка, но в принципе, предварительные договоренности достигнуты. Это, в свою очередь, откроет путь и другим компаниям. Наш потенциал возобновляемой энергии достаточно велик, у нас много солнца и ветра. Поэтому уверен, что как местные, так и иностранные компании проявят интерес к этой сфере.

Хочу также отметить в связи с деятельностью иностранных компаний, что в течение определенного времени мы удерживали данную сферу в государственной монополии, и я объяснил причину этого. Но в настоящее время любая компания, желающая вкладывать инвестиции в Азербайджан, может представить свои предложения и построить новые станции, инвестировать и работать вместе с нами.

Мне известно, что некоторые компании проявляют интерес к действующим станциям. Однако необходимо проанализировать, нужно нам это или нет, так как все действующие станции находятся в рабочем состоянии, вложены крупные государственные инвестиции. Если какая-либо иностранная компания сможет управлять работой этих станций лучше нас, то, пожалуйста, пусть представит предложения, покажет, в чем ее преимущество, и мы посмотрим, если в частных руках они действительно будут работать более эффективно, то пусть работают. Но мне хочется обратить внимание иностранных инвесторов в первую очередь на новые станции. Пусть приезжают и вкладывают деньги. А на готовое приехать любой захочет. Приезжай, вкладывай деньги, производи, передавай в общую систему и расширяй свой бизнес. Такова моя рекомендация иностранным, а также местным компаниям. Уверен, что отныне партнерство государственного и частного секторов будет возможно и в этой области.

Еще раз сердечно поздравляю вас и желаю вам, всем энергетикам Азербайджана успехов. Спасибо.

Х Х Х

Молодой инженер Управления энергопроизводства ОАО «Азерэнержи» Айтадж Сулейманова сказала: Уважаемый господин Президент, Ваше участие в этом открытии в период распространения пандемии коронавируса придает стимул нам, энергетикам, Вашим, как Верховного главнокомандующего, солдатам, а также повышает нашу ответственность. В то же время возвращение по-Вашему поручению в 2018 году этого здания на баланс энергетиков, его реконструкция и сдача в эксплуатацию являются чрезвычайно важным событием, так как до сих пор у энергетиков не было комплекса, состоящего из диспетчерской системы управления, лабораторного, учебно-образовательного и культурного центров, оснащенных лучшим по нынешним условиям современным технологическим оборудованием. Все это – большой подарок и стимул не только для профессиональных специалистов, энергетиков, работающих, осуществляющих деятельность в этой области, но и для нас, молодых специалистов.

Хотим заверить Вас в том, что рационально используя созданные возможности, мы постараемся превратить научно-технический потенциал в кадровый потенциал. Выражаем Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой глубокую признательность за все это, внимание и заботу обо всех гражданах страны, включая и нас, в дни широкого распространения пандемии.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Х Х Х

Молодой инженер Управления технического производства ОАО «Азерэнержи» Мухтар Махмудов сказал: Уважаемый господин Президент. Реформы, развитие и прогресс, осуществляемые Вами в соответствии с электроэнергетической стратегией, успешно продолжаются и сегодня. Несмотря на карантин, ОАО «Азерэнержи», как жизненно важное государственное учреждение, осуществляет непрерывную деятельность в течение 24 часов, работает в эти сложные дни на опережение. Если мы говорим людям «Оставайся дома», то обязаны обеспечить их постоянной, бесперебойной электроэнергией. Благодаря Вашему особому вниманию и энергетической стратегии реконструкция, ремонтно-восстановительные работы в энергетической системе успешно продолжаются.

Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за то, что, проявив особое внимание и заботу, Вы своим участием воодушевили и порадовали энергетиков. От имени всех энергетиков еще раз даем слово, что потребители всегда будут обеспечены постоянной и бесперебойной электроэнергией, в наших домах будет гореть яркий свет.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю. Еще раз поздравляю вас. Спасибо.