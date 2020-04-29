В Милли Меджлис представлена новая кандидатура на должность генеральнрго прокурора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) был представлен вопрос "О согласии на назначение генерального прокурора Азербайджана".

Как сообщает в среду Trend, по представлению Президента Ильхама Алиева на должность генерального прокурора была выдвинута кандидатура заместителя генерального прокурора - начальника Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана Кямрана Алиева.

Вопрос был обсужден в парламентском Комитете правовой политики и государственного строительства, и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Отметим, что Кямран Алиев - заместитель генерального прокурора - начальник Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, государственный советник юстиции второго класса.

Напомним, что в настоящее время Генеральным прокурором Азербайджана является Закир Гаралов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)