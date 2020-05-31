Утверждены четыре документа между Азербайджаном и Турцией
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) рассматривался ряд документов для утверждения между Азербайджаном и Турцией, сообщает в воскресенье Trend.
На заседании были обсуждены вопросы по утверждению Соглашения о преференциальной торговле между правительствами Азербайджана и Турции, Соглашения о взаимном безвизовом режиме между правительствами Азербайджана и Турции, Соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции и Дополнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве по безопасности между правительствами Азербайджана и Турции.
После обсуждений документы были вынесены на голосование и утверждены.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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