Утверждены четыре документа между Азербайджаном и Турцией

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) рассматривался ряд документов для утверждения между Азербайджаном и Турцией, сообщает в воскресенье Trend.

На заседании были обсуждены вопросы по утверждению Соглашения о преференциальной торговле между правительствами Азербайджана и Турции, Соглашения о взаимном безвизовом режиме между правительствами Азербайджана и Турции, Соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции и Дополнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве по безопасности между правительствами Азербайджана и Турции.

После обсуждений документы были вынесены на голосование и утверждены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)