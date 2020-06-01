Парламент Азербайджана принял во втором чтении поправку о штрафах за неношение медицинских масок

Политика 1 июня 2020 13:29 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана принял во втором чтении поправку о штрафах за неношение медицинских масок

БАКУ /Trend/ - На первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана была обсуждена предлагаемая поправка в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за неношение медицинских масок, сообщает в понедельник Trend.

После обсуждений она была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное нарушение указанных требований до окончания карантинного режима физические лица, получившие административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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