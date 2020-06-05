Азербайджан лидирует среди стран СНГ по эффективности борьбы с коррупцией

БАКУ/Trend/ - В Страсбурге третьего июня 2020 года состоялась презентация отчета антикоррупционного мониторингового органа Совета Европы - Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) - в связи с деятельностью в 2019 году.

Как сообщает в пятницу Trend, отчет охватывает вопросы пресечения коррупции в деятельности членов парламента, судей и прокуроров.

Согласно документу, Азербайджан выполнил рекомендации на 61,9 процента. По этому показателю страна заняла седьмое место среди 50 стран-членов Совета Европы, и первое место - среди стран СНГ.

Этот высокий показатель Азербайджана связан с сильной политической волей в области борьбы с коррупцией в стране. Повышение прозрачности в государственном управлении, расширение внедрения электронных услуг и борьба с коррупцией являются приоритетными направлениями государственной политики. Распоряжениями Президента Ильхама Алиева в стране регулярно принимаются национальные стратегии и планы действий по борьбе с коррупцией, поставлены новые цели.

Институциональные и законодательные реформы в данном направлении, созданная инфраструктура электронного правительства, тесное сотрудничество с гражданским сообществом и мероприятия по просвещению являются важными составляющими антикоррупционной политики.

Модель "Служба ASAN", которая полностью исключает случаи коррупции в предоставлении государственных услуг, на международном уровне принята в качестве лучшей практики. Созданная по инициативе Президента Ильхама Алиева и являющаяся азербайджанский брендом "Служба ASAN" изучается и применяется рядом стран.

Государственные органы на самом высоком уровне исполняют Национальные планы действий по борьбе с коррупцией и продвижению открытого правительства. Результаты независимых мониторингов институтов гражданского сообщества подтверждают успешное исполнение этих планов.

Позитивная динамика, достигнутая сегодня Азербайджаном в сфере борьбы с коррупцией, отражена и в международных антикоррупционных рейтингах. Государство наладило тесные связи с ООН, Советом Европы, OECD и Международной антикоррупционной академией, и в рамках этой деятельности достигнуты важные успехи. Азербайджан успешно преодолел 3 оценочных раунда Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) Совета Европы и Антикоррупционной сети OECD. Это в свою очередь является индикатором соответствия принимаемых в стране мер европейским стандартам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)