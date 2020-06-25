На строительство дороги в Самухском районе выделено 19,1 млн манатов - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Еникенд-Пойлу-Салахлы-Гарабаглы-Кесемен Самухского района.

В соответствии с распоряжением, для строительства данной автодороги, соединяющей семь населенных пунктов, где проживает пять тысяч человек, 19,1 млн манатов средств, указанных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделяются Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.