Состоялся телефонный разговор между Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, Эльмар Мамедъяров проинформировал турецкого коллегу о пресечении попытки атаки ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, а также о продолжающейся в регионе напряженности.

Отметив, что вся ответственность за растущую напряженность в регионе лежит на Армении, Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что в общем в корне проблемы стоит агрессивная политика Армении и тот факт, что последствия этой политики все еще не устранены. Он выразил благодарность Турции за справедливую позицию и заявление, осуждающее последнюю провокацию Армении.

Министр Мевлют Чавушоглу отметил, что позиция Азербайджана является справедливой, и основывается на принципы международного права, Устава ООН, а также Хельсинкский заключительный акт, резолюции Совбеза ООН. Глава МИД Турции сообщил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате адекватных контрмер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Текст: Турал Гараджаев)