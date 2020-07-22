Единство и солидарность азербайджанского народа все больше растет и крепнет - Афет Гасанова

Политика 22 июля 2020 17:35 (UTC+04:00)
Единство и солидарность азербайджанского народа все больше растет и крепнет - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Вооруженная провокация, совершенная 12 июля Арменией в Товузском направлении, получила достойный отпор.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что доблестная азербайджанская армия дала достойный ответ провокации Армении: «Из видеокадров, распространенных министерством обороны Азербайджана, усматривается, что Армения понесла существенные потери. Азербайджан нанес поражение Армении не только в бою, но и в международных организациях и в отдельных странах. Азербайджанский народ и в этот раз продемонстрировал единство и солидарность в вопросе Нагорного Карабаха, и, что следует особо подчеркнуть, единство и солидарность народа все больше крепнет и растет.

Как граждане в самой стране, так и наши соотечественники, проживающие за рубежом, продемонстрировав несокрушимое единство, провели массовые акции протеста против провокации Армении в странах своего проживания. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, провели в различных странах более 40 акций и шествий, в которых участвовало более 10 тысяч человек. Кроме того, около 100 различных диаспорских организаций в 25 странах выступили почти со 100 обращениями, в 20 странах изданы и опубликованы 70 статей на 14 языках. Очень радует, что проживающие за рубежом соотечественники продемонстрировали единство, показав, что поддерживают Азербайджанское государство и армию.

С другой стороны, Азербайджан получил большую поддержку от международных организаций и отдельных стран. Тюркский совет, ОИС, Движение неприсоединения, ГУАМ и другие международные организации выступили с обращениями, решительно осуждающими эту провокацию Армении, обстрел наших населенных пунктов. Также, поддержку Азербайджану озвучил в своем обращении председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шантоп и многочисленные депутаты, руководитель межпарламентской Группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, первый зампред Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, а также сопредседатель Группы дружбы Пакистан-Азербайджан, председатель Постоянного комитета Сената Пакистана Талха Махмуд, члены Сената Италии Вито Петрочелли, Мария Ризотти, Россана Болди, Стефано Лучиди, Джанлука Кастальди, Паоло Гримольди, председатель Комиссии внешних связей Сената Колумбии, Группы дружбы Мексика-Азербайджан Агустин Гарсиа Рубио, руководитель Группы дружбы в Палате депутатов Бразилии Клаудио Кахадо, депутаты парламента Ирана, зампред Общественной комиссии Вали Исмаили, член Палаты представителей Индонезии Ангия Эрма Рини, председатель партии «Туркменэли» Ирака Рияз Сарыкахья, генсек ТЮРКПА Алтынбек Мамаюсупов, генсек Парламентской ассамблеи ОИС Мухаммед Хурайчи Нияс.

Безусловно, политическое руководство Армении, совершая эту провокацию, пыталось добиться определенных результатов, отвлечь свой народ от внутренних проблем, скрыть неудачи на международной арене. Однако, Армения потерпела неудачу и попала в еще худшее положение. Все это показывает, что по всем параметрам Азербайджан оставил Армению далеко позади. Единственный путь для страны-оккупанта – освободить захваченные азербайджанские земли. Армения должна понять, что рано или поздно Азербайджан освободит свои земли от оккупации, мирным или военным путем, и восстановит свою территориальную целостность. Поэтому для Армении будет лучше, если она сама освободит оккупированные территории, в противном случае она будет вынуждена столкнуться с еще большей трагедией, и пережить горькое поражение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)

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