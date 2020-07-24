Посол США вызван в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер вызван в МИД Азербайджана, где он встретился с замминистра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

На встрече Халафов проинформировал противоположную сторону о военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе.

Замминистра подчеркнул, что для сокрытия оккупационной политики милитаристской армянской власти после того, как азербайджанская армия пресекла провокацию, совершенную армянами на границе, в городах различных стран мира, в основном, в тех, где проживает много армян, они стали прибегать к провокациям и нападениям на дипломатические представительства Азербайджана и на наших соотечественников.