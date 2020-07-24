Группа общественно-политических, научных и культурных деятелей Азербайджана обратилась к гендиректору российского "Первого канала"

БАКУ /Trend/ - Группа известных общественно-политических, научных и культурных деятелей, главы религиозных общин, представители медиа Азербайджана направили коллективное обращение к генеральному директору "Первого канала" российского телевидения Константину Эрнсту. В обращении выражена обеспокоенность по поводу озвученного в эфире программы "Время покажет" 20 июля ряда провокационных заявлений, которые искажают суть событий, произошедших после очередной провокации вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана.

Trend представляет вашему вниманию текст обращения:

Генеральному директору Первого канала

господину Константину Эрнсту

Уважаемый Константин Львович!

Поводом для написания этого обращения стал выпуск программы «Время покажет» от 20 июля 2020 года, в ходе которого был озвучен ряд провокационных заявлений, искажающих как суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в целом, так и событий, имевших место в Товузском районе Азербайджанской Республики после очередной провокации армянских вооруженных сил.

Впрочем, причин для подобного обращения было предостаточно и до этого. Однако обо всем по порядку.

В ходе упомянутого выпуска от 20 июля (данный фрагмент на сайте Первого канала озаглавлен как «Абрикосовая война») были не только нарушены основополагающие принципы журналистской этики, такие как беспристрастность, честность и социальная ответственность, но и предпринята грубая попытка манипулирования общественным мнением с целью нанесения ущерба отношениям между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Провокационное поведение ведущих Артема Шейнина и Анатолия Кузичева, равно как и подборка т.н. «экспертов» с явным перевесом в пользу проармянских сил, является прямым вызовом отношениям между нашими народами, наносит вред стратегическому партнерству между Азербайджаном и Россией и не отвечает интересам наших дружественных государств.

Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин неоднократно подчеркивали высокий уровень отношений между нашими народами, и именно поэтому столь ярая антиазербайджанская позиция ведущих Первого канала вызывает у азербайджанской общественности недоумение и возмущение.

Впрочем, ведущие Шейнин и Кузичев, похоже, и не думают скрывать своих проармянских симпатий.

Дабы не быть голословными, приведем несколько наглядных примеров.

Если вы пересмотрите программу от 20 июля, то вашему взору предстанет весьма любопытная картина. Практически всю ее первую половину Шейнин и Кузичев пытались сформировать у зрителя ложное представление о том, что инцидент на рынке «Фуд Сити» - это ни в коем случае не следствие стресса или эмоций, которые могли испытывать руководители данного торгового объекта из-за трагических событий в Товузском районе Азербайджана. Напротив, данный инцидент представлялся ими как «умышленная попытка перенести конфликт с Южного Кавказа в Москву».

Для «убедительности» на экране крупным планом демонстрировались раздавленные абрикосы, а сами ведущие при этом с упорством, достойным лучшего применения, задавали один и тот же вопрос: «Как же москвичам теперь жить без этих абрикосов?» Словно это были последние абрикосы на планете.

«Абрикосовый фарс» обсуждался столь рьяно, что у несведущего зрителя могло сложиться впечатление, будто бы именно этот южный фрукт и стал причиной раздора между двумя соседствующими народами.

Будто не было чудовищного геноцида мирного населения азербайджанского города Ходжалы, вырезанного армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Или смерти 13-летней Айгюн Шахмалыевой (приехавшей, кстати, к родственникам с родителями из Санкт-Петербурга), погибшей в 2011 году от взрыва игрушечной собачки, начиненной взрывчаткой и спущенной по реке армянской стороной.

Или убийства двухлетней Захры Гулиевой, погибшей вместе со своей бабушкой в результате обстрела армянскими войсками села Алханлы Физулинского района из минометов и гранатометов.

Однако все это было. Как и многие другие преступления армянских оккупационных сил, по сей день силой удерживающих территорию Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджанской Республики. Удерживающих, невзирая на 4 резолюции Совета Безопасности ООН и множество прочих решений международных организаций, одно только перечисление которых заняло бы несколько страниц.

Тем не менее ведущие вашей программы были увлечены не поиском причин инцидента на рынке «Фуд Сити», а лишь его последствиями.

Попытки представить армян жертвами «абрикосовой войны» выглядели по меньшей мере нелепо, как и брошенная Шейниным фраза о том, что его прадеда убили в Баку. При этом никаких подробностей, естественно, он аудитории не предоставил. Таинственность, по всей видимости, должна была придать истории про «убийц из Азербайджана» большую убедительность.

Тут хотелось бы остановиться на приглашенных экспертах.

Отдельного упоминания заслуживает некий Саркис Цатурян, которого Первый канал представил в качестве главного редактора «ИА Реалист» (в действительности, он больше известен в качестве обозревателя «ИА Регнум» - ультрапровокационного армянского издания с российской пропиской).

Цатурян, в образе страдальца, упорно доказывал, что «абрикосовый террор» - это акция, координировавшаяся непосредственно из Баку. Видимо, при этом он руководствовался принципом Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят люди».

Появление подобных лжепатриотов в эфире Первого канала, похоже, стало недоброй традицией.

Несколькими днями ранее, 15 июля, в рамках другого выпуска все той же передачи Саркис Цатурян смешал события в Товузе с вопросом Собора святой Софии в Стамбуле, политикой Эрдогана и «планом по включению Нагорного Карабаха и Азербайджана в состав возрожденной Османской империи». Подобной фантазии можно только позавидовать – столь «грандиозных» идей не озвучивали даже самые верные сторонники идей неоосманизма.

Однако Цатурян был не одинок – роль первой скрипки исполнял депутат Госдумы Константин Затулин, известный своей проармянской позицией, а поддакивал ему журналист Максим Юсин.

То, с каким рвением Затулин пытался подтолкнуть ОДКБ к действиям в защиту Армении, заслуживает включения в хрестоматию для провокаторов.

При этом он так и не ответил на один простой вопрос: зачем Азербайджану эскалация в Товузе, ведь куда логичнее было бы начать контртеррористическую операцию в оккупированном армянами Нагорном Карабахе, как позволяет Устав ООН.

Молчание Затулина объясняется довольно просто.

Армения – единственная страна, которой выгодно столкновение именно в Товузе, на границе с Азербайджаном, ведь в таком случае, теоретически, Россия может встать на защиту партнера по ОДКБ, якобы подвергнувшегося агрессии.

Тем не менее сдержанная реакция ОДКБ, равно как и взвешенная позиция российских официальных структур, указывает на то, что армянский план не удался – в Москве прекрасно понимают, кто и с какой целью затеял очередное обострение конфликта между государствами.

В этом свете весьма удивительно наблюдать за тем, как популярное шоу Первого канала целенаправленно наносит ущерб отношениям между двумя дружественными государствами.

Для достижения этой цели авторы программы прибегают к услугам не только сомнительных экспертов, но и нечистоплотных журналистов, намеренно искажающих суть проблемы.

Так, в ходе выпуска от 20 июля военный корреспондент Семен Пегов, стоя под указателем села «Тавуш» (с армянской стороны границы), поведал о жителях, «ежедневно укрывающихся от обстрелов артиллерии и беспилотников в подвалах своих домов». Рассказал он и про якобы «обстрелянный детский садик, и мирные дома»… Только вот ни одного кадра этот корреспондент в доказательство своих слов не предоставил. Будто выступал он в эфире радио, а не телевидения.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему в репортаже не было и намека на позицию азербайджанской стороны, господин Пегов слукавил.

По его словам, «он бы предоставил слово азербайджанцам, но его не пускают в страну из-за посещения Нагорного Карабаха».

Дуэт Шейнин - Кузичев отреагировал на это заявление весьма эмоционально, неоднократно повторив, что это безобразие, поскольку «азербайджанцы сами не дают человеку снять объективный репортаж».

Правды в этих словах было ровно столько, сколько необходимо, чтобы дезинформировать зрителя.

Вам ли, господин Эрнст, как руководителю крупнейшего российского телеканала, не знать, что посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха не создает никаких препятствий для последующих визитов в Азербайджан, если до поездки получить разрешение на посещение этого региона от МИД Азербайджанской Республики.

Было бы не лишним поведать об этой процедуре и Артему Шейнину, который, по его словам, тоже не может посетить Азербайджан, поскольку в прошлом успел съездить в Нагорный Карабах в обход действующих законов нашей республики.

Более того, хотелось бы довести до вашего сведения, что для лиц, попавших в черный список МИД Азербайджана, есть специальная процедура исключения из оного – необходимо обратиться во внешнеполитическое ведомство, признав при этом территориальную целостность Азербайджана и пообещав в будущем не совершать визитов на оккупированные территории в нарушение действующих законов.

Порекомендуйте своим сотрудникам и партнерам придерживаться данных правил. Особенно, учитывая позицию российского правительства, признающего территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Уважаемый Константин Львович!

От лица азербайджанской общественности выражаем вам свою обеспокоенность и возмущение подобной провокационной деятельностью авторского коллектива передачи «Время покажет» и ее ведущих.

С сожалением вынуждены отметить, что подобного рода провокации имели место и в прошлом – в начале апреля 2016 года, на фоне событий в Нагорном Карабахе, когда Азербайджанская армия пресекла очередную провокацию вооруженных сил Армении, в эфире все той же передачи «Время покажет» бесчинствовали лживые «патриоты России» Геворг Мирзоян, Семен Багдасаров и небезызвестный провокатор Сергей Кургинян.

Как видим, меняются декорации и исполнители, а враждебная суть передачи при этом остается неизменной.

Мы требуем прекращения этой порочной практики, наносящей ущерб двусторонним отношениям наших государств и надеемся, что ваше личное вмешательство положит конец подобным грязным инсинуациям в адрес Азербайджанской Республики и ее народа в эфире Первого канала.

В завершение этого письма в ответ на лживые заявления, озвученные в передаче «Время покажет», считаем уместным процитировать слова Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, произнесенные им в ходе Валдайского форума в октябре 2019 года:

«Карабах, равнинный и нагорный, всем миром признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак!»

Это – непреложная истина, что бы ни озвучивалось в телевизионном эфире.

С уважением,

1. Фархад Бадалбейли

народный артист Азербайджанской Республики,

народный артист СССР,

ректор Бакинской Музыкальной Академии

2. Эльчин Эфендиев

народный писатель Азербайджанской Республики

3. Низами Сафаров

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Россия

4. Михаил Забелин

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Россия,

председатель Русской общины Азербайджана

5. Ахлиман Амирасланов

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

иностранный член Академии Наук Российской Федерации,

член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Россия

6. Чингиз Абдуллаев

народный писатель Азербайджанской Республики

7. Наргиз Пашаева

ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

8. Наиля Велиханлы

директор Национального музея истории НАНА

9. Анар Рзаев

народный писатель Азербайджанской Республики,

председатель Союза писателей Азербайджана

10. Низами Джафаров

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

11. Александр Шаровский

народный артист Азербайджанской Республики,

главный режиссёр Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна

12. Фархад Халилов

народный художник Азербайджанской Республики,

председатель Союза художников Азербайджана

13. Тахир Салахов

народный художник Азербайджанской Республики,

народный художник СССР

14. Камал Абдулла

ректор Азербайджанского университета языков

15. Зияд Самедзаде

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Россия

16. Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики

17. Фирангиз Ализаде

народная артистка Азербайджанской Республики,

председатель Союза композиторов Азербайджана

18. Омар Эльдаров

народный художник Азербайджанской Республики,

ректор Азербайджанской государственной академии художеств,

лауреат государственной премии СССР

19. Надежда Исмайлова

заслуженный журналист Азербайджанской Республики

20. Мурад Адыгёзал-заде

народный артист Азербайджанской Республики, директор Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима Магомаева

21. Анна Ибрагимбекова

директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова

22. Эмин Гаджиев

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Россия

23. Урхан Алекперов

ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

24. Ялчин Адигезалов

народный артист Азербайджанской Республики, дирижер

25. Аслан Асланов

председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ

26. Эльдар Гулиев

народный артист Азербайджанской Республики, кинорежиссёр

27. Азиз Алиев

ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова

28. Эльбай Гасымзаде

заслуженный архитектор Азербайджанской Республики,

председатель Союза архитекторов Азербайджана

29. Александр Ищеин

архиепископ Бакинский и Азербайджанский

30. Камран Иманов

председатель правления Агентства интеллектуальной собственности

31. Шнеор Сегал

главный раввин общины Европейских евреев Азербайджана,

директор Еврейского образовательного комплекса Хабад-Ор Авнер

32. Сиявуш Керими

народный артист Азербайджанской Республики,

ректор Азербайджанской национальной консерватории

33. Милих Евдаев

руководитель религиозной общины горских евреев

34. Василий Новосельцев

председатель колхоза имени Н.Никитина, село Ивановка,

Исмаиллинский район

35. Рахман Гаджиев

главный редактор газеты «Бакинский рабочий»

36. Фахраддин Манафов

народный артист Азербайджанской Республики

37. Натиг Расулзаде

народный писатель Азербайджанской Республики

38. Олег Амирбеков

актер, телеведущий