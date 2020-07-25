Полад Бюльбюльоглу: Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации обратился ко всем соотечественникам в России, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

В обращении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Вчера Первый вице-президент Азербайджанской Республики, уважаемая Мехрибан ханум Алиева обратилась ко всем азербайджанцам и поблагодарила каждого, кто в эти дни возвысил свой голос и поднял флаг Азербайджана. Её обращение пронизано болью за происходящие акты вандализма, заботой о представителях Азербайджана, гневным осуждением насилия и призывом к разуму.

Обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, живущим в России с просьбой внимательно ознакомиться с этим воззванием женщины, матери, государственного деятеля, вникнуть в смысл её слов.

Мехрибан ханум Алиева, дав политическую оценку последним событиям, подчеркнула, что произошедшее наглядно демонстрирует насколько серьёзную угрозу для мирного азербайджанского населения представляет захватническая политика Армении, и нашим долгом является донесение этой истины до мирового сообщества.

Как отмечено в обращении, сегодня нашей основной задачей является единение и требование справедливого расследования актов насилия и привлечения виновных к ответственности. Она особо подчеркнула, что никакие провокации не заставят нас свернуть с истинного пути.

Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться до уровня уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля.

Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель – защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды.

Мы гордимся патриотически настроенными соотечественниками!

Справедливость на нашей стороне, и она обязательно восторжествует!!!

Я с Вами!»