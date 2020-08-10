Президент Ильхам Алиев: Интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает

БАКУ /Trend/ - Интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Это очень знаменательное событие. Сегодня дается старт морским работам на месторождении «Карабах». Это очень важный этап в разработке месторождения. Эта гигантская установка построена азербайджанскими специалистами в нашей стране и сегодня уже отправляется в море. Уверен, что верхняя часть основания также будет своевременно построена, и мы, таким образом, приступим к полномасштабной разработке месторождения «Карабах»», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева в 1990-х годах был подписан контракт о долевом разделе.

«В 1990-х годах на этом месторождении были пробурены 3 скважины. Однако зарубежные партнеры не поверили в эффективность месторождения «Карабах», контракт был расторгнут, и месторождение покинуто. Однако наши специалисты были абсолютно уверены в том, что данное месторождение имеет огромный потенциал, и жизнь подтвердила это. Пробуренная в этом году четвертая скважина стала эффективной, таким образом, месторождение было полностью открыто. Должен также сказать, что это первое нефтяное месторождение, открытое в Азербайджане в период независимости. Потому что месторождения «Азери», «Чираг», «Гюнешли» были открыты в советский период. Месторождения «Шахдениз» и «Абшерон» - газоконденсатные. Это – первое нефтяное месторождение, а эта гигантская установка является первой крупнейшей установкой, построенной на Каспийском море. Поэтому о значении данного проекта можно говорить долго», - сказал он.

Глава государства отметил, что конечно, это – результат нашей успешной политики, так как, несмотря на то, что иностранные нефтяные компании вкладывают в Азербайджане крупные инвестиции с 1994 года, интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает.

«Уверен, что в предстоящие годы «Карабах» и другие месторождения будут успешно эксплуатироваться и приносить нашей стране большую пользу», - сказал Президент Ильхам Алиев.