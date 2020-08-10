Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах».

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, этот опорный блок был построен компанией BOS Şelf SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Сооружение предназначено для разведки и добычи нефти и газа.

Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению