Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах».
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, этот опорный блок был построен компанией BOS Şelf SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Сооружение предназначено для разведки и добычи нефти и газа.
Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО)
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