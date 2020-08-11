Небойша Стефанович: Сербия очень довольна сотрудничеством с азербайджанскими компаниями

БАКУ /Trend/ - Сербия очень довольна сотрудничеством с успешно действующими в стране азербайджанскими компаниями.

Как передает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции в Баку сказал заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и секретарь Совета национальной безопасности Сербии Небойша Стефанович.

По его словам, Азербайджан и Сербия обладают потенциалом дальнейшего развития сотрудничества.

"Мы видим будущее для дальнейшего расширения нашего бизнес-сотрудничества, которое является взаимовыгодным для обеих сторон. Мы верим в то, что это сотрудничество еще больше сплотит два государства", - сказал Стефанович.

(Автор: Илькин Сейфаддини)