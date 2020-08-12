Министр национальной обороны и начальник Генерального штаба Турции прибывают в Азербайджан

Политика 12 августа 2020 12:56 (UTC+04:00)
Министр национальной обороны и начальник Генерального штаба Турции прибывают в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - С 12 августа в Азербайджан с визитом прибудут министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие войсками и другие высокопоставленные офицеры.

Как сообщает Trend, военная делегация Турции в расширенном составе в рамках Дня наблюдателя высокого уровня будет следить за последним эпизодом первого этапа совместных боевых тактических и тактико-летных учений сухопутных войск и военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

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