Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ историка Пашиняну

Политика 17 августа 2020 10:16 (UTC+04:00)
Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ историка Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Мнение "Карабах - это Армения и точка!", озвученное премьер министром Армении Николом Пашиняном во время интервью программе HARD Talk на телеканале ВВС, а также его слова о том, что "армянский народ на протяжении тысячелетий живет в Нагорном Карабахе и топониму Арцах несколько тысяч лет" - полная чушь.

Об этом сказал Trend заведующий отделом армяноведения Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

Отметив, что высказывания Пашиняна не основаны на каких-либо исторических фактах, Гаджиев сказал, что первое армянское государство было создано на Южном Кавказе в 1918 году за азербайджанских землях.

По его словам, исследования показывают, что армяне не жили на Южном Кавказе до середины 15 века, они не являются аборигенами Южного Кавказа. Хаи, сейчас называемые армянами, древней родиной которых были Балканы, пришли в Среднюю Азию с Балкан во времена до нашей эры.

"В XV веке армянские священнослужители пришли на Южный Кавказ в поисках родины и с желанием создать государство. Арендовав албанский монастырь "Учмуаззин" (Üçmüəzzin - "üç əzan" - три азана) - нынешний Эчмиадзин у правителя Гарагоюнлу (Бахарли) Джахан Шаха в 1441 году, перенесли армянское католикосство из города Сис в Киликии в этот монастырь. После этого сюда направились армянские миссионеры. Позднее армяне сменили название "Учмуаззин" на "Эчмиадзин". Монастырь стал религиозным центром армян на Южном Кавказе", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что таким образом были созданы возможность и условия для роста армянского населения в регионе.

Ученый подчеркнул, что не имеющие своего государства армяне, посредством руководства григорианской церкви, долгое время обращались к великим державам с просьбой помочь им создать свое государство.

По словам историка, до оккупации северных территорий Азербайджана царской Россией (первая половина XIX века) на Южном Кавказе за пределами "Учмуаззина" армян не было. После того, как был заключен Туркменчайский договор в 1928 году, под покровительством и с помощью царской России, из Ирана, где правила династия Каджаров, на территории Северного Азербайджана было переселено 40 тысяч армян, а из Турции - 90 тысяч.

"Все это подтверждено официальными документами. Наконец, в начале двадцатого века, город Иреван был передан армянам в качестве столицы и за счет азербайджанских земель на Южном Кавказе в 1918 году было создано первое армянское государство.

В начале ХХ века армянский сепаратизм в Азербайджане начался с необоснованных территориальных претензий к Нагорному Карабаху, а в 1923 году была незаконно создана Нагорно-Карабахская автономная область. В конце прошлого века, в результате военной агрессии Армении и при поддержке ряда антиазербайджанских сил были оккупированы территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Эти территории до сих пор остаются под оккупацией вооруженных сил Армении", - сказал Гасым Гаджиев.

Он отметил, что армяне (хаи), не являющиеся аборигенами на сегодняшней территории Армении, изменили форму, сфальсифицировали историко-культурные памятники местного населения (азербайджанских тюрков), относящихся к христианству и уничтожили мусульманские памятники.

"Армянские историки не могут указать на какой-либо государственный атрибут, подтверждающий существование армянского государства на Южном Кавказе до ХХ века. Они, создавая ложные мифы, сказки и легенды вокруг своей истории с начала ХХ века, запутывают историю Южного Кавказа", - сказал Гаджиев.

Историк добавил, что и слово "Карабах" и слово "Арцах" имеют тюркское происхождение. Поскольку армяне не смогли сфальсифицировать происхождение топонима "Карабах" (Кара - большой, бах - сад), они ухватились за топоним "Арцах".

"На самом деле само "Арцах" происходит от слова "Арсак" (Ərsak). Не сумев сфальсифицировать происхождение слова Ərsak, армяне подменили его на "Арцах". Слово "Арсак" имеет тюркское происхождение. В VII веке до н.э. между реками Кура и Аракс находилось Сакское царство, созданное племенами саков. Эти племена тождественны тюркским племенам, которые в пехлевийских источниках упоминаются как авестийские туры (туранцы). Это территория сегодняшнего Карабаха. Слово "сак" означает мужественный, храбрый", - подытожил Гасым Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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