Глава МИД Азербайджана принял нового посла Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 августа принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане Джуничи Ваду.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, посол Джуничи Вада вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Глава МИД Азербайджана поздравил дипломата по случаю назначения на должность посла в Азербайджане, и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией в различных сферах. Была выражено удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества, в частности, в политической, экономической, культурной, туристической, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах, а также состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии отношений.

Проинформировав японского посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, министр Джейхун Байрамов довел до его сведения, позицию Азербайджана по урегулированию являющегося самой большой угрозой безопасности региона конфликта на основе норм и принципов международного права. Послу была предоставлена информация о ​​позиции международного сообщества по урегулированию конфликта, в том числе резолюциях Совета Безопасности ООН.

Посол Джуничи Вада поздравил Джейхуна Байрамова с назначением министром иностранных дел. Он подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)