Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend/ - Начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.

Как передает во вторник Trend, сначала министр посетил могилу неизвестного солдата у кремлевских стен, возложил к нему цветы.

В рамках визита Джейхун Байрамов встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также проведет встречи в Совете Федерации и Кабинете министров России.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)