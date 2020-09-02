Азербайджанский народ достаточно высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева в сфере армейского строительства - опрос

Политика 2 сентября 2020 15:51 (UTC+04:00)
Азербайджанский народ достаточно высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева в сфере армейского строительства - опрос

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетных направлений деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева является армейское строительство. Особое внимание, уделяемое Вооруженным силам, прежде всего, обусловлено тем, что страна находится в условиях войны. Результаты проведенного опроса ясно показали, что население довольно высоко оценивает деятельность Президента Азербайджана в сфере армейского строительства.

Об этом зампредседателя правления Центра социальных исследований Эльшад Мирбашироглу сказал на брифинге, посвященном общественной презентации третьего выпуска издания «Индекс доверия», отражающего деятельность Президента Азербайджана во втором квартале года (апрель-июнь), и отчета по опросу общественного мнения на тему «Антикризисная политика государства в борьбе с пандемией в общественном мнении», сообщает в среду Trend.

По его словам, 70,7%, то есть абсолютное большинство респондентов, считает деятельность Президента страны в сфере армейского строительства очень эффективной: «24,6% респондентов считают деятельность главы государства в этом направлении в целом эффективной. Противоположной точки зрения придерживаются 2,5% граждан. Эффективная деятельность в сфере армейского строительства выступает в роли основного фактора, обуславливающего рост доверия к главе государства. Так, 82% из 24,6% респондентов, сказавших о росте доверия к Президенту, весьма положительно оценивают деятельность в сфере армейского строительства. 27,6% из 2,6% респондентов, заявивших об уменьшении доверия, также положительно оценивают деятельность в направлении армейского строительства».

Мирбашироглу отметил, что новые вызовы на международном и национальном уровнях, цели развития делают необходимым повышение оперативности и эффективности в сфере государственного управления: "Кадровые реформы как важное решение в этом направлении всегда находятся в центре внимания главы государства. Кадровые реформы, проводимые Президентом, были оценены 53,9% респондентов как очень эффективные, а 32% - как в основном эффективные. 6,5% опрошенных не считают кадровые реформы эффективными. Кадровые реформы, осуществляемые Президентом, также сыграли эффективную роль в повышении доверия к нему. Так, 68,6% из 24,6% респондентов, сказавших о повышении доверия к Президенту, высоко оценили кадровые реформы. 8% из 2,6% респондентов, сказавших об уменьшении доверия, также положительно оценили кадровые реформы. 81,2% респондентов, считающих кадровые реформы главы государства очень эффективными, поддерживали также его инициативы в сфере борьбы с коррупцией. Значительная часть тех, кто негативно оценил кадровые реформы - 74,3%, считает правильным привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших случаи коррупции".

Мирбашироглу также отметил гибкие стратегические меры, предпринимаемые Президентом страны в сфере безопасности и внешней политике: «На данном этапе Азербайджан, занимая достаточно серьезные позиции в системе международных отношений, смог построить систему многостороннего эффективного сотрудничества. Это мнение разделяет и большинство опрошенных Центром социальных исследований. Так, 54% опрошенных считают деятельность главы государства в сфере безопасности и внешней политики очень эффективной, 28,9% - в основном эффективной. Противоположное мнение высказали 6,5% опрошенных. Было отмечено увеличение процента лиц, которые затруднились дать ответ. Так, на вопрос, связанный с деятельностью в сфере безопасности и внешней политики, затруднились ответить 10,7% респондентов».

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Кямаля Сеидова)

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