Объединение Низаминского и Кяпязского районов Гянджи послужит удобству граждан - депутат

БАКУ /Trend/ - Осуществляемые сегодня в Азербайджане во всех сферах реформы направлены на повышение гибкости государственного управления, улучшение качества услуг, предоставляемых гражданам, повышению удовлетворенности граждан. Реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым в политической, экономической и социальной сферах, а также в государственном управлении, напрямую направлены на повышение благосостояния народа и дальнейшее укрепление государства.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде.

Она сообщила, что дальнейшее упрощение государственного управления и обеспечение его соответствия современным требованиям гарантирует упрощение отношений между госаппаратом и гражданами, повышение качества их обслуживания.

"Наблюдающиеся сегодня оперативность в государственных органах, чуткий подход к общественному мнению, проблемам граждан, с удовлетворением воспринимаются общественностью. Разумеется, построение прочных взаимоотношений между чиновником и гражданином в сфере государственного управления служит укреплению государства в целом. Глава государства всегда чутко относится к проблемам граждан и принимает действенные меры для решения этих проблем.

Тот факт, что значительному развитию отношений между государственным управлением и общественностью в стране уделяется особое внимание, расширяет возможности государственного управления в соответствии с желаниями и ожиданиями людей.

Инициатива об объединении Низаминского и Кяпязского административных районов Гянджи обсуждается с нашими многочисленными избирателями - жителями города. Опыт развитых стран показывает, что это упростит механизм рассмотрения обращений граждан, будет способствовать более оперативному решению их проблем, а также устранению таких негативных моментов в государственном управлении, как параллельность, многоступенчатость, бюрократия и волокита. Инициатива по повышению качества управления во втором по величине городе страны в первую очередь послужит комфорту и удовлетворенности граждан", - сказала Пярвин Керимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)