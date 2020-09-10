Сегодня в парламенте Азербайджана пройдет заседание комитета по экономической политике

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится заседание парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, на котором будут рассмотрены восемь вопросов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

На заседании будет представлен отчет о работе, проведенной комитетом во время весенней и внеочередных сессий 2020 г., рассмотрен план работы на период осенней сессии текущего года.

Члены комитета обсудят законопроекты об утверждении Соглашения "О взаимной деятельности таможенных органов государств-участников СНГ в сфере защиты прав объектов интеллектуальной собственности", о поправках в закон "О государственной пошлине", в Налоговый кодекс, закон "О безналичных расчетах" (все в первом чтении), в Трудовой, Уголовно-процессуальный, Уголовный, Миграционный кодексы, Кодекс об административных проступках, а также в законы "О предпринимательской деятельности", "О государственной службе", "О страховании от безработицы", "О местных (муниципальных) налогах и выплатах", поправки в государственный бюджет Азербайджана на 2020 год.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)