МИД Азербайджана: Слова главы МИД Армении о тесной дружбе с мусульманскими странами – наглядный пример двуличия

БАКУ /Trend/ - Мнения, озвученные министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в рамках визита в Египет – это наглядный пример двуличия официального лица страны, подвергшей кровавой этнической чистке сотни тысяч азербайджанцев, изгнавшей их из своих домов, жестоко истребившей за одну ночь в Ходжалы 613 мирных жителей только за то, что они азербайджанцы и мусульмане, уничтожившей и разрушившей мусульманское наследие, мечети на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом говорится в обращении МИД Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

«Армения, идеологической основой государственной политики которой является терроризм, с конца 1980-х и в начале 1990-х годов широко использовала террористические операции против Азербайджана. В результате более 30 терактов, сопровождавшихся подрывом пассажирских автобусов, поездов на территории Азербайджана и в бакинском метро, погибли более 2000 гражданских лиц. Известно, что Армения, широко используя террористические методы в аннексии Нагорно-Карабахского региона и семи прилагающих районов Азербайджана, привлекает к военным операциям наемников-террористов из зарубежных стран, в частности, из ближневосточного региона. Истинное лицо Армении проявляется на примере таких ярых террористов, как Монте Мелконян, непосредственно участвовавшего в оккупации Нагорно-карабахского региона Азербайджана и являвшегося одним из руководителей террористической организации ASALA, которые героизируются на государственном уровне. В 1970-1980-х годах ASALA и другие армянские террористические организации совершили более 235 терактов в 22 странах, жертвами армянского террора стали 24 дипломата братской Турции», - говорится обращении.

В МИД подчеркнули, что на фоне всего этого, высказывания министра иностранных дел Армении о дружбе и тесном сотрудничестве с мусульманскими странами, региональной и глобальной безопасности, не что иное, как бред: «Мы решительно отвергаем фальшивые и бредовые утверждения и заявления оккупационной Армении и требуем соблюдения этой страной резолюций, принятых Совбезом ООН в 1993 году, а также многочисленных резолюций Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Армении против Азербайджана».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)