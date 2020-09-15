Авиасредства ВВС Азербайджана и Турции совершат совместные полеты над Гянджей

БАКУ /Trend/ - По случаю 102-й годовщины освобождения Баку сегодня, начиная с 14.00, над Гянджей будут организованы показательные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В полетах будут задействованы боевые самолеты и вертолеты обеих стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)