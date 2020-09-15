ВВС Азербайджана и Турции совершили совместные полеты в небе над Гянджой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции совершили полеты нал Гянджой, сообщает во вторник Trend, со ссылкой на ИВ города.

Полеты были посвящены с 102-й годовщины освобождения Баку.

Отметим, что сегодня, начиная с 14.00 часов над городом Гянджа состоялись показательные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

В полетах были задействованы боевые самолеты и вертолеты обеих стран.

За полетами наблюдали глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Охтюрк и представители общественности города.

Особое настроение придала мероприятию молодежь с развевающимися в руках флагами Азербайджана и Турции.

В сообщении ИВ отмечается, что азербайджано-турецкие связи, построенные на исторической дружбе, взаимодоверии, искренних отношениях, сотрудничестве высокого уровня, постоянно укрепляются.

Народы двух стран имеют общие корни, язык, религию, культуру, связаны многими другими взаимными узами, что сроднило две страны.

Отношения между двумя государствами – Азербайджаном и Турцией, которые великий лидер Гейдар Алиев охарактеризовал как «одна нация, два государства», как логический результат правильной, целенаправленной политики, сегодня достигли высочайшего уровня, а по ряду сфер перешли в качественно новую плоскость. Это еще раз доказали совместные полеты ВВС Азербайджана и Турции в небе Гянджи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)