Уничтожен еще один штаб армянской армии, ликвидирован начальник артиллерии (ВИДЕО)

(Первая версия в 09:55, изменен заголовок)

БАКУ /Trend/ - Со второй половины 8 октября и до сегодняшнего утра по всему фронту продолжались напряженные бои, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

Подразделения азербайджанской армии, нанося огневые удары по ВС Армении в важных направлениях, полностью ограничили их боевую активность и лишили возможности сопротивляться.

В результате принятых мер полностью утрачено управление и взаимодействие между армянскими войсками, возник хаос, полностью отсутствует дисциплина, армянские военнослужащие в массовом порядке покидают боевые позиций.

В ходе вчерашних военных операций, в результате обстрела со стороны азербайджанской армии было разрушено здание штаба 5-го горнострелкового полка ВС Армении.

В результате, находившийся в здании начальник штаба 10-й дивизии полковник Самвел Григорян был тяжело ранен, начальник артиллерии полка полковник - лейтенант Арман Дермеян и большое количество военнослужащих были убиты.

Эвакуируется личный состав воинских частей ВС Армении, потерпевший большие потери в результате обстрела Ханкенди со стороны азербайджанских войск.

В результате артиллерийского обстрела одной из воинских частей в Ханкенди уничтожено большое количество военнослужащих, есть раненые.