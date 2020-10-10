Президент Ильхам Алиев: Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам

БАКУ /Trend/ - Мы выступаем за мирные переговоры. Разрешите привести вам всего два примера. Азербайджан является конструктивным партнером за столом переговоров. Мы считаем, что принципы, разработанные США, Россией и Францией, должны стать основой для урегулирования. Президент Армении отвергает их. Прошу прощения, премьер-министр Армении отвергает их, так как лицо, которое находится у власти в Армении и с которым я веду переговоры, - премьер-министр, а не Президент. Таким образом, он сказал, что «Карабах – это Армения». Это делает переговоры бессмысленными. Как вы можете говорить о том, что «Карабах – это Армения», и проводить переговоры, связанные с возвращением территорий? Он сказал, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это означает изменение формата. Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International.

«Первым должен остановиться тот, кто начал огонь, и мы сделаем то же самое, чтобы вернуться за стол переговоров. Режим Пашиняна сделал все возможное для разрушения переговоров. Они выступили с этим заявлением, совершили нападения на нас в июле, августе, сентябре. Они делают все для срыва переговоров. Мы готовы, а они нет», - сказал глава государства.