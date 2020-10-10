МИД Азербайджана: Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном носит гуманитарный характер

БАКУ /Trend/ - В ходе встречи, проведенной в Москве 9-10 октября по инициативе российской стороны, главы МИД России, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В тексте декларации говорится, что в ответ на обращение президента России Владимира Путина и в соответствии с договоренностями Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стороны договорились о нижеследующих шагах:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

(Текст: Кямаля Сеидова )