Минобороны Азербайджана: Уничтожены 3 БПЛА ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ночь на 12 октября подразделения ПВО Азербайджана уничтожили два БПЛА в Товузском направлении государственной границы, а сегодня около 10:00 часов – один БПЛА в направлении Агдамского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)