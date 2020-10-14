С начала армянских провокаций погибло 43 мирных жителя - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября и по сегодняшний день в результате обстрела населенных пунктов Азербайджана армянскими вооруженными силами погибло 43 мирных жителя, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Также ранены 214 человек, в непригодное состояние пришли 1505 домов, 66 многоквартирных жилых зданий, 277 гражданских объектов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)