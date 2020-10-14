Азербайджан лишь освобождает свои земли от оккупации - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Азербайджан лишь освобождает свои земли от оккупации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что Армения является как оккупантом, так и нарушающей режим прекращения огня стороной.

"Прекращение огня целью Армении не является. В противном случае Армения не наносила бы ракетные удары по азербайджанским городам после установления режима прекращения огня", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Армения пользуется тем, что международное сообщество закрывает глаза на ее агрессию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)