Армяне обвиняют в росте числа заражений COVID-19 французских журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как утверждают армяне, французские журналисты, приехавшие в Армению и в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана, распространяют коронавирус.

Об этом армяне пишут и делятся в социальных сетях, сообщает в среду Trend.

Они считают, что французские журналисты - носители коронавируса, и распространяют инфекцию, в связи с чем возникает угроза и для армии.

Публикую статусы в социальных сетях, армяне предупреждают французских журналистов не приезжать в Карабах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)