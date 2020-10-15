Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации некоторые села Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов

БАКУ /Trend/ - Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошулу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!

Как сообщает Trend, об этом написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter.