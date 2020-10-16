Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Венгрии Ласло Кёвер направил ответное письмо председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Он поблагодарил за подробную информацию о том, что произошло на линии фронта 27 сентября, и отметил, что нагорно-карабахский конфликт, приведший к гибели гражданских лиц, вызывает серьёзную обеспокоенность у международной общественности.

Ласло Кёвер подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит свою решительную поддержку как решению проблемы в соответствии с общими принципами международного права, так и территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Напомним, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо спикерам парламентов ряда стран и международным парламентским организациям с информацией о провокациях, совершённых Арменией 27 сентября на линии фронта. В письме была предоставлена информация об артиллерийском и ракетном обстреле армянскими ВС городов и районов Азербайджана, и о том, что государство-оккупант Армения берет под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. В письме содержался призыв к международному сообществу выразить адекватное отношение к совершённым Арменией военным преступлениям и актам вандализма, к её оккупационной политике.

(Текст: Кямаля Сеидова)