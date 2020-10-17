Президент Ильхам Алиев: Прекращение огня Армении было нужно для того, чтобы собраться с силами и совершить новые нападения на Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Очевидно, прекращение огня Армении было нужно для того, чтобы собраться с силами, принять мобилизационные меры и совершить новые нападения на Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Это – их тактика. Прекращения огня запросила Армения. Убедившись в том, что больше не могут защищать оккупированные земли на поле боя, удержать их, они запросили прекращения огня. Мы тоже получили такое обращение, - вы знаете, что Россия взяла на себя эту миссию, - и сказали, что в гуманитарных целях, для обмена телами, пленными может быть объявлено прекращение огня. Однако в то же время в московском заявлении было указано, что необходимо возобновить переговоры по существу. Кроме того, должен остаться неизменным и формат переговоров. Но, как видно, они хотели воспользоваться прекращением огня. Не прошло и дня, как было совершено это подлое нападение на Гянджу. После этого они стали наносить удары по другим нашим городам и фактически грубо нарушили прекращение огня. Так что это – их тактика. Очевидно, прекращение огня им было нужно для того, чтобы собраться с силами, принять мобилизационные меры и совершить новые нападения на нас, потому что после этого прекращения огня они вновь попытались оккупировать поселок Гадрут, трижды атаковали его. И трижды потерпели поражение. Их намерение - вернуть утерянные и не принадлежащие им земли, продолжить свою захватническую политику»,- сказал глава государства.