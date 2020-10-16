Возможное влияние нагорно-карабахского конфликта на экономическую активность в Южном Кавказе обсуждено в программе «Война и мир» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», посвящен возможному влиянию нагорно-карабахского конфликта на экономическую активность в Южном Кавказе.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, доктор экономических наук, профессор, кандидат психологических наук Сергей Гарник, историк, политолог, эксперт Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорскими организациями Теймур Атаев и заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде.