Вся ответственность за обстрелы Гянджи ложится на военно-политическое руководство Армении - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на своей странице в Facebook поделился мнением по поводу вероломной бомбардировки Гянджи вооруженными силами Армении, а также освобождения от оккупации города Физули.

Как передает в субботу Trend, вице-премьер отметил, что сегодня Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев заявил об освобождении от оккупации города Физули. Новая грандиозная победа нашей армии приближает освобождение Карабаха. Освобождение Физули имеет особое значение в борьбе за свободу нашего народа.

"Не в силах переварить освобождение Физули, армянские фашисты прибегли к новым зверствам против мирного населения. Вновь подвергли Гянджу ракетному обстрелу.

Очередная ракетная атака на Гянджу - гнусное выражение армянских зверств. Побежденная на поле боя Армения, оставаясь верной своей традиции, наносит удары по мирным жителям, детям и женщинам. От потомков виноватых в зверствах в Ходжалы и не следует ожидать другого.

Создавшие сегодняшнюю Армению с ее дикой натурой и поддерживающие на протяжении долгих лет ее всевозможные прихоти, в некоторых случаях поощряя их, должны понести ответственность за ее зверства. Но, к сожалению, те, кто вырастил варвара, военного преступника, не поддающегося исправлению, и навязал его сегодняшнему человечеству, почему-то молчат. Гибель мирных жителей, детей, женщин и стариков не трогает их черствые сердца. Убийство более 20 ни в чем не повинных людей, включая женщин и детей, и серьезные ранения около 80 человек в городе Гянджа в результате двух ракетных ударов не должны и не останутся безнаказанными. Вся ответственность за гянджинскую резню ложится на военно-политическое руководство Армении.

Руководство Армении должно быть уверено в том, что его зверства не сломят решимость азербайджанского народа сражаться и побеждать. Героический марш азербайджанской армии продолжается и будет продолжаться.

Карабах - это Азербайджан!", - написал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)