Президент Ильхам Алиев: Каждый день с фронта приходят очень радостные вести

БАКУ/Trend/ - Каждый день с фронта приходят очень радостные вести. Сегодня утром я сообщил об освобождении новых сел. Азербайджанская армия находится на победном марше и выполняет все стоящие перед нами задачи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, найти в мире такие близкие друг к друг страны, как Турция и Азербайджан, невозможно.

«Единство Турции и Азербайджана нерушимо и в тяжелые дни мы находимся рядом друг с другом. Я говорил это неоднократно, хочу сказать еще раз, что, если бы эта ясная позиция не была продемонстрирована, то сегодня в этот процесс могли бы вмешаться другие силы. Цель Армении и так заключается в том, что они хотят расширить географию этого конфликта, и они на очень неправильном пути. Потому что они видят, что в одиночку не могут противостоять нам. Мы наносим им поражение на поле боя»,- сказал глава государства.