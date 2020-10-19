Президент Ильхам Алиев: Найти в мире такие близкие друг к друг страны, как Турция и Азербайджан, невозможно

БАКУ/Trend/ - Найти в мире такие близкие друг к друг страны, как Турция и Азербайджан, невозможно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

«Поддержка Турецкого государства и народа имеет большое значение. В мировом масштабе Турция и Азербайджан – самые близкие друг другу страны. Найти в мире такие близкие друг к друг страны, как Турция и Азербайджан, невозможно. Мы всегда рядом друг с другом. Так будет и впредь. Заявления Великого национального собрания Турции, Ваши, господин Председатель, заявления, заявления министров, письма рядовых граждан Турции, которые поступают мне, являются проявлением нашей солидарности. Вновь благодарю Вас за эту позицию, за эту братскую позицию и за то, что Вы приехали. Уверен, что Ваш визит станет новой прекрасной страницей в истории наших братских связей. Добро пожаловать», - сказал глава государства.