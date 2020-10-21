Успешной операцией Азербайджан освобождает свои территории от оккупации - посол Пакистана

БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан имеют тесные связи.

Об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи, передает в среду Trend.

Он сообщил, что с самого начала нагорно-карабахского конфликта Пакистан встал на сторону Азербайджана и продолжает поддерживать его справедливую позицию по сей день.

Посол подчеркнул, что успешной операцией Азербайджан освобождает свои территории от оккупации.

Дипломат также поздравил Азербайджан по случаю освобождения ряда стратегически важных городов. Он отметил, что во время принятия резолюций Совета безопасности ООН в 1993 году в связи с оккупированными территориями Пакистан оказал Азербайджану важную поддержку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)