Успешной операцией Азербайджан освобождает свои территории от оккупации - посол Пакистана
БАКУ /Trend/ - Пакистан и Азербайджан имеют тесные связи.
Об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи, передает в среду Trend.
Он сообщил, что с самого начала нагорно-карабахского конфликта Пакистан встал на сторону Азербайджана и продолжает поддерживать его справедливую позицию по сей день.
Посол подчеркнул, что успешной операцией Азербайджан освобождает свои территории от оккупации.
Дипломат также поздравил Азербайджан по случаю освобождения ряда стратегически важных городов. Он отметил, что во время принятия резолюций Совета безопасности ООН в 1993 году в связи с оккупированными территориями Пакистан оказал Азербайджану важную поддержку.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Для участвующего в боях личного состава ВС Азербайджана проведен проект "Письмо солдату" (ФОТО/ВИДЕО)
Созданная Арменией в течение 30 лет оборонительная система, ее техника и наемные террористы не принесли пользы - минобороны
Шуша ждет "Карабах шикестеси" и "Хары бюль-бюль" - народная артистка Азербайджана Мелекханым Эйюбова
Большинство памятников на оккупированных территориях или арменизированы, или разрушены - госслужба Азербайджана
Распространение недостоверной информации некоторыми сайтами не повлияет на отношения Катара и Азербайджана - посольство
Азербайджан и Россия укрепляют двустороннее сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровой экономики
АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в связи с террористическими атаками Армении на Гянджу
Политическому руководству Армении сейчас предстоит сделать несколько непростых шагов - российский эксперт
Мы обязаны свести к нулю число инфицированных COVİD-19 - зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса
Реализация «дорожных карт» Азербайджана и России выводит стратегическое партнерство на высокий уровень
Мы закопали в землю свадебную кассету и фотоальбом в надежде, что через несколько дней вернемся домой... – вынужденная переселенка из Зангилана (ФОТО)
Агрессия Армении против невинных жителей Азербайджана - преступление, заслуживающее осуждения - пакистанский эксперт
Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании имеет возможности для поддержки проектов в Азербайджане - баронесса Николсон
В тестовом экзамене для директоров школ примут участие 2 256 кандидатов - Минобразования Азербайджана
Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию МСБ Азербайджана стал членом Всемирной ассоциации WAPPP
Победное шествие азербайджанской армии - реальное разрешение карабахского конфликта, которое выгодно всем сторонам - российский политолог
В отношении Армении необходимо было вовремя ввести санкции, чтобы избежать сегодняшней ситуации - депутат