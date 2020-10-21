Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации поселок Миндживан и 13 сел Зангиланского района

БАКУ /Trend/ - Доблестная Азербайджанская армия освободила поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Третий Агалы, Хаджаллы, Гырах Мушлан, Удгун, Турабад, Ичери Мушлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Как передает в среду Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев.