Президент Ильхам Алиев позвонил отцу Национального героя Азербайджана, ставшего шехидом
Политика 23 октября 2020 15:16 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу позвонил отцу Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова, ставшего шехидом во имя освобождения Губадлы - Нариману Гамидову.
Новость обновляется
Тэги:Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Призывы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играют важную роль в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана - эксперт
Хикмет Гаджиев: Спустя 25 лет в СБ ООН проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту (версия 2)
Лента новостей
Призывы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играют важную роль в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана - эксперт Политика 15:36
Нам не страшно умереть, потому что становимся шехидами на своей земле, уничтожая захватчиков - вице-президент ПЕН-клуба Натиг Расулзаде Интервью 15:24
Турция надеется, что вместе с Россией сможет достичь успеха в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе - Эрдоган Турция 15:21
Президент Ильхам Алиев позвонил отцу Национального героя Азербайджана, ставшего шехидом Политика 15:16
Хикмет Гаджиев: Спустя 25 лет в СБ ООН проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту Политика 15:13
Если в Азербайджане возрастет число инфицированных, то увеличится и число осложнений - TƏBİB Общество 15:10
Преступления армянских ВС против мирного населения в Гяндже не сравнить даже с фашизмом - глава еврейской общины Политика 15:02
Армения создает опасность для Транскаспийского Международного Транспортного маршрута Экономика 14:59
Азербайджан имеет право на самооборону и вправе переходить в контрнаступление - политолог Политика 14:47
Армянские оккупанты варварски эксплуатировали месторождения полезных ископаемых в Зангилане - минэкологии Экономика 14:41
Армяне хотели, закрепившись на оккупированных территориях, заставить мир забыть об их варварском захвате - историк Общество 14:39
Заявление Путина «закрыло рот» занимавшим антиазербайджанскую позицию общественным деятелям - политолог Нагорно-карабахский конфликт 14:25
Пока конфликт идет в Карабахе, а не в Армении, говорить о помощи ОДКБ некорректно - МИД РФ Нагорно-карабахский конфликт 14:23
Ухудшение эпидемиологической ситуации не исключает локальных закрытий - главный инфекционист Азербайджана Общество 14:22
Между Грузией и Турцией существует отличный уровень сотрудничества и диалога в области экономики - посольство Бизнес 14:16
Иностранные наемники в Армении проводили для нас учения - армянский военнопленный (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:13
Разгромлены силы и средства ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Нагорный Карабах является частью Азербайджана, на основании этого мы можем положить конец войне - глава МИД Нагорно-карабахский конфликт 13:55
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на очередном депозитном аукционе 100 млн манатов Финансы 13:32
Генпрокуратура Азербайджана продолжает выявление лиц, осуществляющих незаконную деятельность на оккупированных территориях страны Политика 13:26
От Эйфелевой башни Парижа звучит музыкальный протест против армянских фашистов (ВИДЕО) Культура 13:11
Иран заинтересован в благоустройстве освобожденных от оккупации приграничных территорий Азербайджана - посол (ФОТО) Политика 12:44
Благодаря объективности и точности азербайджанских СМИ мир узнает о реалиях Азербайджана - Арзу Нагиев Политика 12:32
Обнародован объем электроэнергии, выработанной Марыйской электростанцией Туркменистана Энергетика 12:27
Вице-премьер Азербайджана направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконной поездкой российского депутата в Карабах Политика 12:22
С начала армянской провокации погибли 63 и ранены 298 мирных жителей Азербайджана- Генпрокуратура Происшествия 12:17
Гюльнара Халилова представила коллекцию в честь освободительной миссии армии Азербайджана (ФОТО) Стиль 12:15
Деятельность ОДКБ не зависит от спонтанных сиюминутных желаний стран-членов - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 12:02
Все надежды Пашиняна втянуть Россию в карабахский конфликт оказались тщетными - российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 11:46
Обращение Армении к НАТО не принесет для нее никаких результатов - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 10:59
Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в вопросе карабахского конфликта – правительство Турции Нагорно-карабахский конфликт 10:59
ВС Армении интенсивно обстреливают Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы - Минобороны Политика 10:56
Открыто поддерживать любую из сторон карабахского конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно - российский политолог Бизнес 10:53
Снижение числа заражений коронавирусом расслабило людей, вызвав всплеск инфекции - TƏBİB Общество 10:30
На оккупированных территориях Азербайджана находится 42% растительного покрова и 25% лесов Общество 10:20
Очередная ложь армян: Турецкие знаменитости представлены как "убитые азербайджанские военнослужащие" (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:17
В Институте экономики создается Научный центр восстановления постконфликтных территорий Экономика 10:07
На митинге Президента США был озвучен лозунг "Карабах – это Азербайджан!" Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Бельгийские медиа пишут о справедливой позиции Азербайджана в карабахском конфликте Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Министр образования Азербайджана рассказал об агрессии Армении на внеочередном заседании ЮНЕСКО (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 09:43
К истории Карабахского конфликта: Азербайджан обеспечивал самый высокий уровень жизни для НКАО (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 09:29
В случае увеличения роста инфицированных COVID-19 в Азербайджане, суточный показатель может превысить 1000 человек - эксперт Общество 09:26
Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 09:19
В ООН прокомментировали предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне Нагорно-карабахский конфликт 09:11
Нагиф Гамзаев: Азербайджан пишет новые страницы в военной истории мира Нагорно-карабахский конфликт 09:10
Военнослужащие Армении отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции Нагорно-карабахский конфликт 08:43