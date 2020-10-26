Президент Ильхам Алиев: Мы сражаемся в одиночку, в одиночку!

БАКУ/Trend/ - Мы сражаемся в одиночку, в одиночку!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят. А я всегда говорил своему народу правду. Говорил то, что есть. И сегодня я говорю то, что есть.

Должен сообщить, что сегодня Армения вооружается. Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершенных рейсах - когда, откуда, из какого города вылетел борт и когда приземлился в Ереване, что на нем было. В ходе нынешних боев были уничтожены или взяты в качестве трофеев около 300 армянских танков. Откуда у них столько денег? Это же бедная страна, у которой нет ни денег, ни возможностей. Получили бесплатно. Уничтожены шесть зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны «С-300». Их стоимость известна. Откуда это у них? Зенитно-ракетные комплексы «ТОР», «ОСА», беспилотные летательные аппараты, самолеты, которые уже уничтожены Азербайджаном. Откуда у них «Точка-У», «СКАД»? Они были переданы и передаются им бесплатно. Мы не можем хранить молчание по этому поводу. Пусть все это знают. Мы сражаемся в одиночку, в одиночку!»- сказал Президент Ильхам Алиев.