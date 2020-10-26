Президент Ильхам Алиев: После того, как Гейдар Алиев ушел со всех своих постов, не прошло и двух недель, как армянские сепаратисты подняли вопрос отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В период Советского союза, за несколько лет до начала конфликта, широкий размах приобрели сепаратистские веяния. Хотя никакого повода для этого не было. В бюро, которое являлось руководящим органом Нагорно-Карабахской Автономной Области, было 9 членов. 8 из них были армяне, 1 – азербайджанец, и тот первый секретарь Комитета Коммунистической партии Шушинского района. Первым секретарем Нагорного Карабаха, главой правительства, руководителем парламента были армяне. Чего они еще хотели? Сколько инвестиций было вложено Азербайджаном в этот регион, в 70-х годах была проведена железная дорога, построены Серсенгское водохранилище, Мадагизское - сейчас я восстановил его название - Суговушанское водохранилище. Все это было сделано за счет инвестиций из государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Но они проявили неблагодарность, воспользовались ситуацией, нахождением у власти в Москве антиазербайджанского руководства, после чего начали поднимать голову сепаратистские настроения. Что они сделали до этого? До этого они вели подготовительные работы, главной целью которых был Гейдар Алиев. Потому что они хорошо понимали, что Гейдар Алиев, его высокий авторитет в советском руководстве ставили крест на их планах. Поэтому из Армении, других мест и, к сожалению, национальные предатели из Азербайджана в массовом порядке отправляли в Москву анонимные письма. Была начата намеренная клеветническая кампания, чтобы устранить фактор Гейдара Алиева. После того, как Гейдар Алиев ушел со всех своих постов, не прошло и двух недель, как армянские сепаратисты подняли вопрос отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана и его передачи Армении. И с этого дня начались беды нашего народа. После этого в Нагорном Карабахе незаконно был создан комитет особого управления, руководителем которого был назначен ярый проармянски настроенный человек и фактически создана основа для отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Тогдашнее руководство Азербайджана, к сожалению, просто наблюдало за всеми этими тревожными событиями. Оно не смогло подать голос, не проявило мужества, просто, опустив голову, выполняло то, что скажут из Москвы. Потому что у руководящих в то время Азербайджаном людей не было ни грамма азербайджанской крови. Хоть они и считались азербайджанцами, у них не было ни грамма национального духа, они были космополитами, даже толком говорить на азербайджанском языке не умели.

Это и есть история Нагорного Карабаха. И после этого против Азербайджана начались широкомасштабные военные операции, наши земли попали под оккупацию»,- отметил глава государства.