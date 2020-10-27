Президент Ильхам Алиев: Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы

БАКУ /Trend/ - Армения хотела всяческим путем сорвать переговорный процесс. Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

«Оно не собирается возвращать ни одного сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам. Премьер-министр заявлял, что мы должны вести переговоры не с Арменией, а с так называемыми руководителями Нагорного Карабаха, что было неприемлемо и для нас, и для Минской группы ОБСЕ, а также заявлял, что Карабах – это Армения и точка, тем самым полностью подорвав переговорный процесс. В течение последнего года переговоры практически не велись, и для того, чтобы свалить вину на нас, Армения предприняла 3 диверсионные попытки - в июле на границе, в августе, заслав диверсионную группу, и в сентябре, обстреляв наши мирные города. Они, наверное, думали, что и в этот раз мы будем проявлять сдержанность, но этого не произошло. Мы им ответили так, что они об этом сейчас жалеют», - сказал глава государства.