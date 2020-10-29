При передаче Армении тел погибших военнослужащих инцидентов не зафиксировано - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана, в качестве гуманного шага азербайджанской стороны, Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан при посредничестве Международного комитета красного креста (МККК) 28 октября 2020 года в одностороннем порядке передала армянской стороне 85-летнюю Бабаян Евгению Павловну, оставленную при отступлении вооруженными силами Армении в беспомощном состоянии.

Как сообщили в четверг Trend в Госкомиссии, армянская сторона, продемонстрировав антигуманность, в последний момент отказалась принимать, спасенного азербайджанскими солдатами, 84-летнего Мишу Мелкумяна, состояние здоровья которого ухудшилось из-за того, что соотечественники бросили его в поселке Гадрут.

Также 29 октября 2020 года Государственная комиссия при участии Министерства обороны, и посредничестве ОБСЕ и МККК в одностороннем порядке передала армянской стороне в направлении села Алибейли Товузского района тела 30 убитых армянских военнослужащих.

В ходе гуманитарного процесса инцидентов не зафиксировано.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)