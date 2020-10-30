Очередное разоблачение армянской лжи - ФОТОФАКТ

БАКУ /Trend/ - Разоблачена очередная вопиющая ложь армянской стороны.

Как передает в четверг Trend, на известном сайте Yahoo размещена статья с заголовком "Карабахский город пострадал от сильнейшего обстрела за месяц боев". В статье теракт, совершенный армянами в Барде, представлен как "бомбардировка Карабаха". Так, фотография, добавленная к новости, сделана в среду во время кровавого террора в Барде.

В результате активности азербайджанцев в социальных сетях, а также жалоб наших соотечественников, адресованных Yahoo, сайт поменял эту фотографию.

С новостью можно ознакомиться по ссылке - https://www.yahoo.com/.../karabakh-city-hit-heaviest...