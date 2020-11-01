Женевская встреча - победа азербайджанской дипломатии - политолог

Политика 1 ноября 2020 13:20 (UTC+04:00)
Женевская встреча - победа азербайджанской дипломатии - политолог

БАКУ /Trend/ - Женевская встреча является продолжением боевых достижений армии Азербайджана, но теперь уже на дипломатическом поприще.

Об этом в субботу сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Она сообщила, что эта встреча однозначно является победой азербайджанской дипломатии.

"Встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ не являлась каким-либо серьезным политическим форматом. На этот раз Армения была привлечена к переговорам как проигравшая сторона.

Помимо этого, встреча запомнилась с точки зрения достигнутых соглашений. Так, стороны обязались не атаковать гражданское население и невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом. Армения, с 27 сентября и по сей день, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, умышленно подвергает обстрелам мирных граждан и населенные пункты Азербайджана. Армения впервые обязалась, что не будет обстреливать гражданское население и невоенные объекты. Это является результатом давления на армянские власти, что полностью соответствует нашим интересам. Считаю, что Женевская встреча является продолжением боевых достижений армии Азербайджана, но теперь уже на дипломатическом поприще. Это однозначная победа азербайджанской дипломатии", - подчеркнула Шабнам Гасанова.

По словам политолога, стороны также подтвердили свою приверженность активному участию в обмене телами военнослужащих, погибших в боях, а также было отмечено, что МККК будут предоставлены гарантии по безопасности.

"Если затронуть гуманитарные мероприятия, то конструктивная позиция Азербайджана в этом вопросе известна. Азербайджан в одностороннем порядке передал Армении пожилую армянку и десятки тел армянских военнослужащих. Генеральный прокурор Азербайджана сообщил, что Армения не собирает и не передает тела азербайджанских военнослужащих. Кроме того есть факты издевательств над азербайджанскими военнопленными и глумления над телами наших павших военнослужащих. Подтвержден случай, когда взятый в плен азербайджанский военнослужащий был расстрелян в упор.

Считаю, что достигнутые результаты в ходе встречи в Женеве наиболее ясно проявляются в том, что премьер-министр Армении Пашинян обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о срочной помощи Армении в вопросах безопасности. Итог таков - надежды Пашиняна в связи с Женевской встречей не оправдались. Армянский премьер уже морально готовит свой народ к поражению. Помимо военного поражения, внутри Армении наблюдаются неоднозначные и не всегда доброжелательные настроения в отношении премьер-министра. В попытке подстраховать себя в условиях неизбежного поражения, при этом заранее зная, что ему ответят в Москве, Пашинян словно хочет показать своему народу - нас не смогла спасти даже Россия. Это попытка снять с себя ответственность. В условиях нынешней реальности, когда большая и основная техническая составляющая армянских ВС уничтожена армией Азербайджана, можно предположить, что Пашинян умоляет официальную Москву оказать помощь в виде военной техники", - отметила Шабнам Гасанова.

Политолог добавила, что позицию азербайджанской стороны по отношению к этой встрече четко обозначил Президент Ильхам Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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