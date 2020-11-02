Посол Азербайджана в США прокомментировал предвзятые антиазербайджанские заявления

БАКУ /Trend/ - В интервью американской газете Washington Times чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, отвечая на распространяемые некоторыми СМИ предвзятые и необоснованные обвинения о том, что якобы в боях, идущих между Арменией и Азербайджаном, участвуют сирийские наемники, назвал это пропагандой по-советски, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Посол отметил, что главная цель армянской стороны в распространении подобных абсурдных обвинений - создать повод для прямого вовлечения третьих сторон в конфликт.

Посол подчеркнул, что информация, распространяемая в Washington Post и в других печатных органах, не опирается на факты, ведь несмотря на то, что прошло более месяца с начала боев, никаких доказательств этих утверждений до сих пор не представлено: «Вооруженные силы Азербайджана не нуждаются в помощи боевиков", - подчеркнул посол.

Сулейманов с сожалением отметил, что подобные утверждения не проверяются, а “ленивая” журналистика становится причиной распространения подобных ложных заявлений в западной прессе.

Со статьей можно ознакомиться по ссылке https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/1/elin-suleymanov-azerbaijan-ambassador-denies-syria/?fbclid=IwAR1v6-kdJPf-qhir3JJ6ek9BTAqATbYDERJRvuMdkO4OQC9PNJYmMeI4DBg

Также, комментируя влиятельному журналу Neweek предстоящие президентские выборы в США, посол Сулейманов сказал, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, будущая администрация должна быть объективной и беспристрастной, чтобы стать сбалансированным посредником для восстановления мира в регионе. Посол особо подчеркнул, что действующее в Америке армянское лобби и оказываемое им давление создают препятствия в этом контексте.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)