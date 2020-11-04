Президент Ильхам Алиев: Наша задача заключалась в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и мы приближаемся к этой цели

БАКУ /Trend/ - Наша задача заключалась в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и мы приближаемся к этой цели.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете “La Republica” 2 ноября.

«Мы, можно сказать, 30 лет ждали восстановления территориальной целостности. Как вам известно, на протяжении всего этого времени Азербайджан был серьезно привержен переговорному процессу. Но, к сожалению, это не привело к сколько-нибудь значительному результату. К тому же в последние несколько лет руководство Армении постоянно подстрекало нас своими заявлениями и деяниями, в том числе военными провокациями. Последняя произошла 27 сентября. Мы вынуждены были ответить, и наш ответ оказался для Армении весьма чувствительным. Говоря о победе, мы не ставили перед собой такой цели. Мы хотели решить это за столом переговоров. Однако мы всегда были готовы добиться этого на поле боя, что и делаем», - сказал глава государства.